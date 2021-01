Gattuso: «Inter, da vedere se mancassero gli attaccanti come per noi»

Condividi questo articolo

Photo 199945887

Gattuso, intervistato da “Calcio Totale” su Rai Sport +, è apparso furioso per il trattamento nei suoi riguardi e nei confronti del Napoli. Dopo il 4-2 allo Spezia in Coppa Italia (vedi articolo) ha parlato di come vorrebbe vedere se l’Inter avesse gli attaccanti assenti come quelli azzurri.

LO SFOGO – Gennaro Gattuso, dopo Napoli-Spezia 4-2 di Coppa Italia, se la prende durante l’intervista con Rai Sport. E, oltre a smentire l’ipotesi di dare le dimissioni, fa capire che non gli sono piaciute certe critiche nei suoi riguardi, viste le tante assenze dell’ultimo periodo: «Gli obiettivi sono quelli di accorciare sulle prime quattro, perché abbiamo una rosa valida. Vorrei vedere se all’Inter mancassero Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, vorrei vedere tante cose. È meglio avere tutta la rosa a disposizione, qui Victor Osimhen ha fatto solo sei partite e Dries Mertens manca dalla partita con l’Inter. Ma va bene. Siamo una squadra forte, ma nel reparto d’attacco ci mancano giocatori forti che ci possono dare un qualcosa di importante. Nulla da togliere a quelle che ci sono davanti, che stanno facendo un qualcosa di importante».