Dzeko-Sanchez, notte di riflessione. Inter tentata, domani rivede la Roma?

Per lo scambio fra Dzeko e Sanchez Inter e Roma dovrebbero rivedersi domani: fosse così l’operazione potrebbe concludersi. Gianluca Di Marzio, dopo un giovedì insolitamente ricco di notizie (visto il resto del mese di gennaio) aggiorna su questa occasione in apertura di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport.



SI FA? – Così Gianluca Di Marzio: «È stato molto sereno l’incontro di oggi tra Piero Ausilio e Tiago Pinto. In questo incontro la Roma ha formalizzato questa proposta all’Inter, di uno scambio fra Edin Dzeko e Alexis Sanchez. È emersa subito una prima difficoltà economica, perché l’ingaggio al lordo dei due giocatori ha una differenza di circa tre milioni in più per Dzeko. Sanchez usufruisce del Decreto Crescita. La Roma, per fare quest’operazione, deve colmare questa cifra: se deciderà di farlo domani ci sarà un nuovo incontro tra Ausilio e Tiago Pinto per decidere se farla a livello tecnico. Ci sarà una notte di valutazione, è chiaro che l’Inter è molto tentata per cercare di prendere un giocatore voluto da Antonio Conte. C’è stata una reazione dei tifosi della Roma non molto incoraggiante, perché Sanchez non è un vero e proprio sostituto di Dzeko come caratteristiche tecniche. Non c’è molto entusiasmo, vediamo se il presidente Dan Friedkin deciderà di fare quest’operazione. È l’allenatore che considera Dzeko fuori dai piani per gli screzi dopo la partita di Coppa Italia. La società deve decidere se scegliere l’allenatore e far giocare Dzeko per sei mesi, altrimenti sarebbe ai margini, mettendo un giocatore più sereno. O se rinunciare e provare, a fine mercato, a ricomporre fra i due. Questo è il bivio».