Samardzic, l’Inter avanza: corsa contro il tempo per un motivo

L’Inter continua a puntare con forza Lazar Samardzic a centrocampo, con un indizio che arriva anche dall’amichevole odierna dell’Udinese. Secondo Matteo Moretto di Relevo, i nerazzurri vogliono chiudere il prima possibile per un motivo ben preciso.

CORSA CONTRO IL TEMPO – Non solo l’obiettivo portiere e attaccante, in casa Inter si lavora anche per aggiungere un centrocampista al reparto. Il nome individuato è quello di Lazar Samardzic dell’Udinese, che oggi non sarà in campo (quantomeno da titolare) nell’amichevole dei friulani contro l’Union Berlino. Secondo l’esperto di calciomercato Matteo Moretto, le trattative procedono bene tra i due club. Con la voglia dei nerazzurri di chiudere il prima possibile. Il motivo è semplice: all’Inter sono consapevoli che il giocatore ha anche altre offerte e c’è per questo la volontà di bruciare la concorrenza.