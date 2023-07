Samardzic-Inter, indizio di mercato? Scelta sorprendente dell’Udinese

Il nome di Lazar Samardzic è osservato con grande attenzione dall’Inter, che proprio nel centrocampista serbo dell’Udinese ha individuato il rinforzo perfetto per il reparto. Intanto un possibile indizio di mercato arriva dall’amichevole tra Udinese e Union Berlino, in campo alle 15.30.

SCELTA SORPRENDENTE – Può significare tutto come non può significare nulla, ma in tempo di calciomercato è necessario analizzare attentamente ogni possibile indizio e segnale. Come quello che arriva dall’Udinese relativamente a Lazar Samardzic. Il centrocampista serbo è uno dei nomi seguiti con forza dall’Inter (e non solo) per rinforzare il relativo reparto a disposizione di Simone Inzaghi. E l’indizio che arriva oggi è la sua assenza dalla formazione titolare dell’amichevole tra i friulani e l’Union Berlino, con calcio d’inizio alle 15.30. Come detto, può voler dire tutto e può non voler dire niente, ma di certo è una scelta alquanto sorprendente.