Samardzic-Inter, altro slittamento? L’indicazione da Ausilio – Sky

Il trasferimento di Samardzic all’Inter si pensava che potesse completarsi nella giornata di oggi, ma non sarà così. Arriva un’indicazione proveniente direttamente da Ausilio nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24, che riporta Paventi.

IN DEFINIZIONE MA NON FATTA – In genere le trattative dell’Inter sono tutte abbastanza lunghe e quella per Lazar Samardzic non fa eccezione. In collegamento da sotto la sede per Sky Sport 24, parla Andrea Paventi: «Ho appena incrociato il direttore sportivo Piero Ausilio, fa capire che si continua a lavorare. Non mi sembra che possa essere oggi l’ufficialità di Samardzic, per far sì che venerdì sia a Milano per le visite mediche fra oggi e domani l’Inter deve chiudere la trattativa. Non mi pare che ci sia questo tipo di annuncio, ma il fatto che si continui a lavorare avvicina le società sempre più. Stiamo aspettando che si chiudano le trattative per portiere e attaccante, probabilmente si condenseranno in un paio di giorni. Sono tutte ben avviate, bisogna accettare le condizioni anche per chi come Giovanni Fabbian deve andare dall’Inter all’Udinese ed è fondamentale nell’operazione Samardzic. Per Gianluca Scamacca si aspetta risposta del West Ham, per Yann Sommer il Bayern Monaco deve annunciare il portiere».