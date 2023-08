IN – D’Ambrosio: «Marcare Lukaku contro la Juventus? Scelte, non mi riguarda»

D’Ambrosio ha firmato questo pomeriggio con il Monza, un trasferimento che arriva dopo l’addio a parametro zero all’Inter. Nella sua prima intervista da difensore dei brianzoli, gli viene chiesto di Lukaku alla Juventus. Le sue parole raccolte dall’inviato di Inter-News.it, Onorio Ferraro.



DA COMPAGNO AD AVVERSARIO – Danilo D’Ambrosio da oggi è un nuovo giocatore del Monza e alla prima ci sarà l’Inter. Il difensore ringrazia in primis Adriano Galliani per il trasferimento: «C’è professionismo, voglia di stupire e chi se ne occupa è stato la storia del calcio europeo. Marcare Romelu Lukaku in Monza-Juventus? Queste sono domande che non dovete fare a me, non mi occupo di questa possibilità. Sono sicuramente scelte che ognuno di noi può fare, ognuno è libero delle proprie decisioni. Non sono cose che mi riguardano perché non sono più un giocatore dell’Inter: sono un giocatore del Monza. La reazione dei miei figli? Loro seguiranno il papà sicuramente, però sono cresciuti allo stadio e sono tifosi dell’Inter. Lo resteranno».