Romano: “Lautaro Martinez-Barcellona e Firpo-Inter? Junior piace, ma…”

Intervenuto su “Calciomercato.com” sulle domande degli utenti, Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato di “Sky Sport”, ha risposto anche sull’ipotesi Lautaro Martinez al Barcellona per 90 milioni + Junior Firpo all’Inter

MEUNIER – Queste le parole di Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato di “Sky Sport”, partendo del possibile tentativo per Meunier, vicino al Borussia Dortmund. «Ad oggi l’Inter non ha fatto alcun tentativo per Meunier, non è una priorità».

LAZARO – Romano sull’ipotesi Lazaro ritorno all’Hertha Berlino nell’ambito dell’operazione Cunha. «Difficile che il ragazzo accetti di fare un passo indietro così».

ARIAS – Romano sulla pista Arias per il club nerazzurro. «No, al momento no».

FIRPO – Romano sulla possibile offerta del Barcellona di 90 milioni + Junior Firpo alla società meneghina. «Ausilio è stato chiarissimo: 111 milioni per Lautaro, Firpo convince ma evidentemente non alla valutazione che ne fa il Barça (30 milioni)».

PINAMONTI – Romano sul possibile ritorno Pinamonti alla base nella prossima stagione. «Pinamonti ha bisogno di giocare e l’Inter lo sa bene, il percorso impostato è per mandarlo a giocare».

NAINGGOLAN – Romano sul futuro di Nainggolan e sull’ipotesi cessione per poi sostituirlo con Vidal. «Proverà a vendere Nainggolan ma non per comprare Vidal, al momento».