Lippi: “Serie A, Inter piÃ¹ indietro ma in corsa per lo scudetto per due motivi”

Lippi: “Serie A, Inter più indietro ma in corsa per lo scudetto per due motivi”

Condividi questo articolo

Intervistato sulle frequenze di “RadioSei”, Marcello Lippi, ex ct dell’Italia campione del mondo 2006, ha parlato della corsa scudetto in Serie A tra Juventus, Lazio e Inter

SCUDETTO – Queste le parole di Marcello Lippi, ex ct dell’Italia campione del mondo 2006, sulla corsa scudetto in Serie A. «L’Inter è più indietro in classifica, ma se vince il recupero con la Sampdoria è lì e la Juventus e la Lazio hanno lo scontro diretto ancora da disputare. Secondo me è una corsa a tre. Le gare a porte chiuse? È un sacrificio che dobbiamo accettare».