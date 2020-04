Romano: “Inter, riscatto Moses piÃ¹ no che sÃ¬! Vidal idea, non piÃ¹ prioritÃ ”

Romano: “Inter, riscatto Moses più no che sì! Vidal idea, non più priorità”

Il mercato dell’Inter raccontato da Fabrizio Romano. Il giornalista di “Sky Sport”, rispondendo alle domande dei tifosi su “Calciomercato.com”, fa il punto su alcune probabili mosse nerazzurre

MOSSE NERAZZURRE – Le risposte di Fabrizio Romano: «Victor Moses riscattato dall’Inter? Se non si finirà il campionato, con così poche presenze, è complesso. Più no che sì ad oggi. Paulo Dybala rimane alla Juventus e rinnoverà il suo contratto. Paul Pogba è inarrivabile a queste condizioni, mentre Arturo Vidal è un’idea che potrebbe tornare ma al momento non più una priorità per l’Inter. Le scelte definitive verranno comunque fatte più avanti. Adama Traoré? Esterno forte ma da 4-3-3, non da 3-5-2 nei piani dell’Inter, dunque al momento no. Emerson Palmieri piace alla Juve come all’Inter. Ma il Chelsea chiedeva 40 milioni a gennaio: i due club ci stanno lavorando ma costa tanto».

Fonte: Fabrizio Romano – Calciomercato.com