Zanetti su Inter-Roma 4-3: “Supercoppa vinta così significativa! Mancini…”

Javier Zanetti rivive Inter-Roma 4-3 di Supercoppa Italiana 2006. L’ex capitano nerazzurro racconta a “Inter TV” le sensazioni di quella rimonta da 0-3 che diede grande slancio al ciclo vincente degli anni successivi

RIMONTA INCREDIBILE – Di seguito le parole di Javier Zanetti su Inter-Roma 4-3: «C’era la consapevolezza di essere una grande squadra con tutti i giocatori arrivati. Era una squadra molto forte, molto competitiva che sapeva che per perdere una partita gli altri dovevano fare un grandissimo sforzo. C’era questa grande mentalità, soprattutto anche la voglia di confermarsi ancora. Perché dopo aver vinto dovevamo riconfermare quello che era successo l’anno prima, per tutto quello che si poteva dire anche. C’è stata grande bravura da parte di Roberto Mancini, di tutti noi, di credere sempre a continuare a vincere. Vincere aiuta a vincere. Sembra scontato, ma quella Supercoppa lì vinta in quella maniera lì, in quel momento è significato tanto».