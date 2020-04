Paulo Sergio: “Inter, mi aspettavo di più! Lautaro Martinez esploso. Lukaku…”

Paulo Sergio – ex attaccante della Roma -, intervistato dal portale “Tutto Mercato Web”, si dice un po’ deluso dalla stagione dell’Inter. Complimenti invece per la coppia gol formata da Lautaro Martinez e Lukaku

INTER COSÌ COSÌ – Non sembra particolarmente convinto del nuovo corso nerazzurro Paulo Sergio: «Negli ultimi anni la Serie A è in crescita. Ci sono stati periodi in cui le disponibilità economiche scarseggiavano e i big non venivano più in Italia. Adesso c’è stato un cambio e con l’arrivo di Cristiano Ronaldo ci sono più calciatori importanti nel vostro campionato. Negli ultimi due anni ho visto un bel calcio. Equilibrio in testa alla classifica? Sì, il Napoli non è andato bene, ma c’è stata una Lazio che ha viaggiato veramente forte, gioca bene e affrontarla è sempre un problema per gli avversari. Mi aspettavo di più dall’Inter. Ha speso tanto nell’estate scorsa e credevo che potesse vincere più partite con le piccole. Il problema molto probabilmente è stato questo per i nerazzurri. Lautaro Martinez è forte ed è esploso dopo che l’anno scorso giocava poco. Ma anche Romelu Lukaku è un bell’attaccante, segna tanto anche lui». Questo il pensiero di Paulo Sergio sulla stagione nerazzurra fino allo stop.

