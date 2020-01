Romano: “Eriksen-Inter, intesa totale! Ci siamo quasi, Conte soddisfatto”

Condividi questo articolo

Eriksen all’Inter, già a gennaio. Manca davvero poco per il grande colpo nerazzurro, come racconta il giornalista Fabrizio Romano nel suo articolo su “Calciomercato.com”

PATTO DI FERRO – “Christian Eriksen e l’Inter hanno un patto di ferro. Forte e solido, perché la cena milanese tra Beppe Marotta e il suo agente Martin Schoots ha sistemato ogni dettaglio: vi abbiamo raccontato del danese in pugno ai nerazzurri, adesso il contratto da 8 milioni di euro è stato completato nell’intesa anche sui bonus che toccheranno quota 2 milioni, c’è ogni tipo di dettaglio al proprio posto. Accordo totale, Eriksen vuole l’Inter e lo ha fatto ribadire al suo agente nel confronto diretto nel cuore di Milano. Quanto manca dunque alle firme definitive? L’Inter da oggi rimetterà gli intermediari al lavoro col Tottenham per definire tutto, servirà pazienza ma il traguardo non è lontano e per la società è davvero ‘questione di tempo’: la proposta nerazzurra arriva a 15 milioni totali, il Tottenham continua a pretenderne 20 ma c’è la sensazione che tutto possa essere sbloccato davvero nel giro dei prossimi giorni. Per la massima soddisfazione di Antonio Conte, in attesa del via libera definitivo per Eriksen ma primo ad avallare un’operazione di questo livello. La cena di Milano ha completato uno degli ultimi tasselli: Eriksen in nerazzurro, ci siamo quasi”.

Fonte: Calciomercato.com – Fabrizio Romano