Lecce-Inter, Serie A: l’arbitro designato per la partita...

Lecce-Inter, Serie A: l’arbitro designato per la partita della 20ª giornata

Lecce-Inter si giocherà domenica alle ore 15 allo Stadio Via del Mare. Per la partita, valida per la ventesima giornata di Serie A 2019-2020, l’AIA ha appena ufficializzato la designazione: l’arbitro del match sarà Piero Giacomelli della sezione di Trieste.



LECCE-INTER domenica 19 gennaio ore 15.00

Arbitro: Piero Giacomelli

Assistenti: Stefano Liberti – Matteo Bottegoni

Quarto ufficiale: Valerio Marini

Arbitro VAR: Marco Guida

Assistente VAR: Valentino Fiorito

Di seguito, oltre a Lecce-Inter, tutti gli arbitri designati per la ventesima giornata di Serie A 2019-2020.

ATALANTA-SPAL lunedì 20 gennaio ore 20.45

LA PENNA

IMPERIALE – VILLA

IV: AURELIANO

VAR: DOVERI

AVAR: RANGHETTI

BOLOGNA-HELLAS VERONA domenica 19 gennaio ore 15.00

AYROLDI

DEL GIOVANE – TOLFO

IV: MARIANI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI PAOLO

BRESCIA-CAGLIARI domenica 19 gennaio ore 15.00

GIUA

PASSERI – CALIARI

IV: BARONI

VAR: BANTI

AVAR: MONDIN

GENOA-ROMA domenica 19 gennaio ore 18.00

MARESCA

LONGO – VALERIANI

IV: PICCININI

VAR: ROCCHI

AVAR: CECCONI

JUVENTUS-PARMA domenica 19 gennaio ore 20.45

DI BELLO

SCHENONE – VECCHI

IV: GHERSINI

VAR: VALERI

AVAR: TEGONI

LAZIO-SAMPDORIA sabato 18 gennaio ore 15.00

CHIFFI

VIVENZI – LO CICERO

IV: SACCHI

VAR: MANGANIELLO

AVAR: COSTANZO

MILAN-UDINESE domenica 19 gennaio ore 12.30

PAIRETTO

DE MEO – SANTORO

IV: PRONTERA

VAR: CALVARESE

AVAR: DI IORIO

NAPOLI-FIORENTINA sabato 18 gennaio ore 20.45

PASQUA

PAGANESSI – COLAROSSI

IV: ABISSO

VAR: FABBRI

AVAR: BINDONI

SASSUOLO-TORINO sabato 18 gennaio ore 18.00

MASSA

ALASSIO – CAPALDO

IV: VOLPI

VAR: NASCA

AVAR: MELI