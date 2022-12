Romano: «Almeno 45 milioni per Dumfries, Manchester United alla porta»

Denzel Dumfries sarà oggetto di mercato a partire da gennaio (vedi articolo). L’Inter potrebbe vendere il giocatore, ma il noto giornalista sportivo Fabrizio Romano ha parlato delle volontà della dirigenza nerazzurra per il futuro del calciatore olandese.

DIFFICILE – Denzel Dumfries ha concluso il suo percorso ai Mondiali ai quarti di finale con la sua Olanda contro l’Argentina. Il calciatore dell’Inter ha segnato 1 gol e fornito 2 assist e sarà grande oggetto di mercato nei prossimi mesi. Dalla Premier League ci sono 2 squadre molto interessate: il Chelsea e il Manchester United. Fabrizio Romano ha parlato così dell’interesse dei red-devils: «Per Dumfries ci sono alte valutazioni: l’Inter vuole trattenere Dumfries fino a fine stagione e non vuole cederlo per 20-25 milioni. Vorrebbe avere almeno 45-50 milioni per il suo calciatore, che ha giocato bene ai Mondiali. Il Manchester United è molto interessato, ma il prezzo è un problema».