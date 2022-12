Rossi sicuro: «Barella oggi uno dei migliori centrocampisti in circolazione!»

Il CT dell’Ungheria, Rossi, si è espresso sull’Italia individuando in particolare due nomi: Barella e Raspadori. Il centrocampista dell’Inter, a detta sua, è uno dei più forti al mondo nel suo ruolo

OTTIMO SERBATOIO − Marco Rossi, CT dell’Ungheria, non ha dubbi su due giocatori dell’Italia: «Giocatore che più mi ha impressionato dell’Italia? Mi piace tantissimo Raspadori, poi l’Italia ha tantissime giocatori fortissimi in ogni ruolo. Barella per esempio credo oggi sia uno dei migliori centrocampisti in circolazione, senza contare tutti gli altri. L’Italia continua ad essere forte, ha un serbatoio importante e le scelte toccano a Mancini con tutto lo suo staff. Non bisogna preoccuparsi del futuro della Nazionale. Scudetto? Non me ne vogliano i tifosi del Napoli, ma credo sia l’anno loro». Le sue parole a TMW News.