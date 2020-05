Ricci: “Lautaro Martinez-Barcellona? Non hanno i soldi”

Filippo Maria Ricci, corrispondente dalla Spagna per la Gazzetta dello Sport, è intervenuto oggi ai microfoni di “Tutti Convocati” e ha parlato del grande intrigo di mercato che riguarda l’Inter, il Barcellona e Lautaro Martinez

PROBLEMI DI SOLDI – Ricci conferma che Inter e Barcellona, a suo dire, stanno lavorando per la cessione del giocatore ma ribadisce un concetto già espresso in precedenti occasioni, in questo momento i bilanci del Barcellona non consentirebbero operazioni importanti come quella legata a Lautaro Martinez: «Bisogna solo scegliere la contropartita. Dalle ultime che so si sta ragionando su due giocatori più 60 milioni, ma comunque in questo momento il Barcellona 60 milioni non li ha».