Raspadori, parla l’agente: «Inter a gennaio? Per ora no, poi non si sa mai»

Raspadori l’estate scorsa è stato accostato all’Inter. L’agente dell’attaccante del Sassuolo, Tullio Tinti, che ha anche parlato di Bastoni (vedi articolo), fa il punto su quello che certamente sarà tra i giovani talenti più ambiti delle prossime sessioni di mercato. Di seguito le sue dichiarazioni

MERCATO DIFFICILE – Giacomo Raspadori è stato accostato all’Inter durante l’ultima sessione di calciomercato. L’agente del giovane attaccante, Tullio Tinti, ha fatto il punto sul talento neroverde a margine della riunioni dell’Assoagenti: «Raspadori vicino a una big in estate? Le notizie mica sono sempre vere. Lo ha detto anche Giovanni Carnevali? Carnevali fa gioco però diciamo che è stato un mercato difficile. Il ragazzo vuole giocare nel Sassuolo e vuole fare i passaggi giusti, è talmente intelligente che non sbaglia una virgola. Inter a gennaio? Nel calcio può succedere di tutto, oggi non c’è questa prospettiva poi nella vita non si sa. Sono i club che decidono se vendere o no i calciatori sotto contratto, non decidono i procuratori».