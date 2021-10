Immobile, sospiro Lazio: doppio rientro in gruppo in vista dell’Inter

Arrivano novità da Formello. La Lazio di Sarri è appena scesa in campo per l’allenamento pomeridiano. C’era attesa per scoprire le condizioni di Immobile e Zaccagni dopo i rispettivi stop. Ecco le ultime in vista del match contro l’Inter

RIENTRO – Ciro Immobile si sta allenando con il gruppo. L’attaccante della Lazio sarà quindi totalmente a disposizione di Maurizio Sarri per la sfida contro l’Inter di sabato pomeriggio alle 18. Rientrato con il resto della squadra anche Mattia Zaccagni dopo l’attacco influenzale dei giorni scorsi.

Fonte: lalaziosiamonoi.it