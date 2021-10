Bastoni, l’agente chiarisce: «Felicissimo all’Inter! Su Suning e il Newcastle…»

Bastoni è felice all’Inter e non pensa assolutamente al mercato. Tinti – agente del difensore nerazzurro -, intervistato dai cronisti presenti a margine dell’Assemblea Straordinaria dell’AIACS, fa chiarezza sul futuro del suo assistito, nelle ultime ore accostato a diversi top club europei

ZERO PROBLEMI – Il futuro di Alessandro Bastoni è nerazzurro e su questo l’agente Tullio Tinti non ha dubbi: «Bastoni ha firmato un contratto poco tempo fa, tre mesi fa. Newcastle o altre interessate? Il Newcastle non l’ho ancora sentito, mi auguro che mi chiamino (ride, ndr). Ma Bastoni ha la maglia dell’Inter. È felicissimo di stare all’Inter e sicuramente non c’è questo problema». A Tinti viene chiesto un parere sull’attuale situazione finanziaria dell’Inter: «Diciamo che le società di calcio sono aziende e quindi devono fare i conti, come è giusto che sia. La proprietà cinese (Suning, ndr) ha dei problemi. O vendeva oppure deve arrangiarsi in un’altra maniera. Sono società private, quindi le gestiscono le proprietà». Infine, Tinti risponde all’ipotesi di un’altra cessione importante in vista della prossima estate: «Se fosse Alessandro [Bastoni, ndr], prenderemmo in esamina le cose, però lui ha firmato un contratto. E io e i miei calciatori i contratti li rispettiamo e li abbiamo sempre rispettati. Fin da bambino era tifoso dell’Inter, il problema non esiste».