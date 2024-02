Rabiot all’Inter altro che azione di disturbo! Marotta tenta lo sgarbo − TS

Si rincorrono le voci di un possibile interessamento dell’Inter nei confronti di Adrien Rabiot. Il francese ha contratto in scadenza il 30 giugno. Occhio a Marotta.

ALLA FINESTRA − Azione di disturbo? No, c’è di più. L’Inter pensa davvero a Rabiot per la prossima estate. Beppe Marotta, che di parametri zero ne è uno dei maestri più indiscussi, può tentare lo sgarbo alla sua vecchia Juventus. Quando si parla di opportunità e di svincolati, l’Inter rimane sempre alla finestra. Gli ormai acquisti definiti di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski ne sono l’ennesima riprova. In estate, il club nerazzurro potrebbe sacrificare uno o due big. Tra i più c’è sicuramente quel Denzel Dumfries, ancora alle prese con un rinnovo di contratto più lontano che vicino. Da capire sul futuro dell’Inter sicuramente il percorso in Champions League e soprattutto la vicenda con Oaktree. A maggio Zhang è chiamato a ripagare il debito col fondo americano. Intanto, Rabiot rimane tra i pensieri di Marotta. Le dinamiche di mercato tra Inter e Juventus sono ormai all’ordine del giorno, l’ultima quella che ha interessato il difensore portoghese Tiago Djalò. A raccontarlo Tuttosport, il quale tira in ballo anche Nicolò Barella, che in caso di offerta irrinunciabile potrebbe partire. Ma eventualmente per accettarla, Marotta dovrebbe avere in mano prima il sostituto. Rabiot rimane comunque in trattativa con la Juventus per un rinnovo di contratto. E ad oggi, conclude sempre il quotidiano torinese, qualora dovesse lasciare la Juventus preferirebbe una meta estera ad un’altra italiana.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino