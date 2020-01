Politano-Roma, trattativa riaperta! Inter lavora all’intesa: la formula – GDM

Politano può ancora sperare di andare alla Roma dopo il mancato scambio con Spinazzola (vedi articolo). Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, il club giallorosso e l’Inter hanno rimesso in piedi la trattativa. Di seguito i dettagli

SI TRATTA – Matteo Politano ha ancora una speranza di approdare alla Roma che ha rimesso in piedi la trattativa con l’Inter: “Le squadre sono a lavoro per trovare un’intesa, sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Dunque, la trattativa per il suo passaggio alla Roma si riapre”.

Fonte: gianlucadimarzio.com