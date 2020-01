Milan all’ultimo secondo! Doppietta di Rebic, che regola 3-2 l’Udinese

Il Milan sconfigge l’Udinese grazie ad un rete di Ante Rebic al 93′. Doppietta per l’attaccante croato, che trova le prime due reti in rossonero. Gara ricca di emozioni, che si conclude 3-2 per i rossoneri.

PRIMO TEMPO – La prima frazione di Milan-Udinese inizia con una doccia gelata per i tifosi rossoneri: al 6′ gli ospiti sono già in vantaggio. Gianluigi Donnarumma sbaglia completamente i tempi dell’uscita dall’area per tentare l’anticipo su Kevin Lasagna: ne approfitta Stryger Larsen, che riesce a scagliare la palla in rete. 0-1 per gli uomini di Luca Gotti, che nel corso dei primi 45 minuti di gioco riescono ad innescare altri contropiedi, meno efficaci.

SECONDO TEMPO – Ante Rebic trova il pareggio già dopo 120 secondi dall’inizio della ripresa di Milan-Udinese. Su un tracciante preciso e potente di Andrea Conti da dentro area, il croato si avventa e supera il portiere Juan Musso. Nei minuti successivi, entrambi i portieri sono chiamati agli straordinari per mantenere il risultato sul pareggio. Nulla può Musso sullo splendido tiro al volo di Theo Hernandez al 71′: un sinistro perfetto dai 18 metri che non lascia scampo, 2-1 per il Milan. Sesta rete per il terzino spagnolo, che stordisce i friulani, fin lì molto arrembanti. Il Milan non riesce a chiudere la gara definitivamente, e all’84’ subisce il pareggio di Kevin Lasagna, che gira perfettamente di testa un cross di Larsen. Tuttavia, al 93′ arriva la gioia doppia per Ante Rebic: si sistema bene un pallone al limite dell’area e trafigge Musso a pochi secondi dal termine. Termina 3-2 per il Milan, che si porta a -1 dalla zona Europa.