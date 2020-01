Politano-Roma, si può riaprire! Marotta valuta e studia altre strade – CdS

Politano e Spinazzola hanno concluso con un nulla di fatto, facendo rispettivamente ritorno all’Inter e alla Roma (vedi articolo). Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, l’ex Sassuolo potrebbe ancora coronare il sogno giallorosso. Marotta prova anche altre strade. Di seguito i dettagli

ANCORA POSSIBILE – La rottura definitiva della trattativa con l’Inter per lo scambio con Spinazzola, con tensioni che possono provocare strascichi legali, non esclude l’ipotesi alternativa. Per liberare il posto a Giroud, chiesto con forza da Conte, Marotta sta cercando di piazzare Politano altrove, escludendo al momento di cederlo in prestito senza obbligo di riscatto. Ma nei prossimi giorni potrebbe anche valutare la seconda possibilità, quella gradita alla Roma.

PIEDI PUNTATI – Pur lusingato dall’interessamento del Napoli, della Fiorentina e del Siviglia, Politano vuole andare alla Roma e solo alla Roma. Con Petrachi il suo entourage ha già raggiunto l’accordo economico per uno stipendio da 2 milioni netti, moltiplicato per quattro anni e mezzo in caso di acquisto definitivo. Anche ieri ci sono stati contatti e messaggi, a conferma di un’intesa solida. Non c’è intenzione di tornare indietro.

CONDIZIONI ROMA – Marotta proverà per qualche giorno a convincere il giocatore ad accettare le altre ipotesi. La più gradita è il Siviglia di Monchi, pronto ad acquistarlo subito a titolo definitivo. In questo caso Petrachi, dopo la durissima telefonata effettuata nei giorni scorsi a Marotta, accetterà di riprendere il filo solo se non avrà trovato un’alternativa. E solo davanti alla prospettiva di un prestito.

Fonte: Corriere dello Sport – Roberto Maida/Andrea Ramazzotti