Politano, Milan e Fiorentina pronte a sfidarsi. Ma Inter pone una condizione

Matteo Politano, esterno offensivo dell’Inter, resterebbe nel mirino di Milan e Fiorentina che si potrebbero dare battaglia per ottenerlo in questo mese

IL PUNTO – Secondo quanto riportato da “TuttoMercatoWeb.com”, Milan e Fiorentina sarebbe sulle tracce di Matteo Politano. L’ala d’attacco dell’Inter è reduce da un inizio di stagione non dei più semplici. Per questa ragione potrebbe dire sì alla cessione a una di queste sue squadre. L’obiettivo del giocatore sarebbe quello di mettere nelle gambe un numero di minuti sufficiente a guadagnarsi la convocazione a Euro 2020 da parte del ct dell’Italia, Roberto Mancini. In questa situazione il club nerazzurro avrebbe posto una condizione. Una sarebbe quella che arrivi un’offerta intorno ai 25 milioni di euro per evitare così una minusvalenza. Ci sarebbe invece un’apertura per quanto riguarda la formula che potrebbe anche essere quella di un prestito con riscatto al termine della stagione.