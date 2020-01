Lazio, Tare: “Scudetto? Obiettivo Champions ma nel caso noi pronti”

In occasione della celebrazione dei 120 anni di storia della Lazio, Igli Tare, direttore sportivo biancoceleste, ha parlato della lotta scudetto che potrebbe vedere i capitolini sfidare Juventus e Inter

SCUDETTO – Queste le parole di Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, sull’ipotesi di una sfida tra la squadra biancoceleste, la Juventus e l’Inter per lo scudetto fino al termine della stagione: «Scudetto? Sono discorsi che non ci riguardano. Dobbiamo restare umili, concentrati e con la stessa fame, consapevoli di essere una grande squadra – ha riportato “SportMediaset.it” – L’obiettivo è la Champions, non dobbiamo mai perderlo di vista. Poi se ci dovessimo trovare a lottare per qualcosa d’altro nelle ultime giornate allora non ci tireremo indietro».

MOMENTO – Tare quindi sul ruolino di marcia in campionato della squadra biancoceleste, reduce da nove vittorie consecutive: «Siamo solo a metà strada, abbiamo vinto tante battaglie ma dobbiamo vincere la guerra. Questa è solo la foto di un momento. Sognare è bello ma io sono un professionista e cammino con i piedi per terra». Infine sulla partita di sabato contro il Napoli di Gennaro Gattuso: «Vincere farebbe capire che abbiamo battuto un’altra grande ma soprattutto dare continuità a questo record di vittorie consecutive».