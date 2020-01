Young, no al rinnovo e a giocare con lo United. Inter attende solo una cosa

L’Inter potrebbe presto vedere la fumata bianca nella trattativa per Ashley Young, il quale ha detto no al Manchester United per il rinnovo e non solo

ULTIME – Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Ashley Young avrebbe ricevuto una proposta di rinnovo di contratto dal Manchester United. Offerta che il terzino sinistro inglese avrebbe rifiutato. Il giocatore avrebbe inoltre comunicato al tecnico dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, di non voler giocare più con la squadra britannica e neppure essere portato in panchina. A questo punto quindi l’Inter attendere solo il via libera da parte del club di Premier League e la quantificazione dell’indennizzo per portare il laterale difensivo all’ombra della Madonnina e agli ordini dell’allenatore Antonio Conte che lo avrebbe voluto al Chelsea già due stagioni fa.