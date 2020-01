Eriksen, Manchester United si tira indietro: Inter in pole position

Stando a quanto riportato da Sky Sports UK, il Manchester United non ha intenzione di presentare un’offerta per acquistare Christian Eriksen a gennaio. Il giocatore si vede lontano dalla Premier League e l’Inter è in pole position

CONCORRENTE IN MENO – Il Manchester United si tira indietro nella corsa a Christian Eriksen nella sessione invernale di calciomercato. I Red Devils hanno deciso di non presentare un’offerta per il danese, in scadenza di contratto tra sei mesi, a giugno. Una concorrente in meno per l’Inter, dunque, che sembra l’unico club in corsa per il centrocampista a gennaio. Sky Sports UK aggiunge un altro dettaglio: Eriksen si vede lontano dalla Premier League e i nerazzurri sono dunque in pole position.

LA SITUAZIONE – Beppe Marotta ha confermato l’interesse dei nerazzurri, vigili anche sul fronte Arturo Vidal. Ma l’uscita di scena del Manchester United potrebbe avvicinare Christian Eriksen ai nerazzurri: il Tottenham non vuole perdere il giocatore a paramentro zero e con un’offerta da 20 milioni di euro potrebbe seriamente pensare di lasciar partire il gioiellino. E l’unica ipotesi per gennaio sembra proprio quella interista: la dirigenza nerazzurra deciderà di compiere l’assalto definitivo per portare a Milano il talento del Tottenham?

