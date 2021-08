Pjanic, un’opzione concreta per l’Inter? Il punto sulla situazione – TS

Miralem Pjanic vuole lasciare il Barcellona e il Barcellona vuole lasciarlo andare. L’avventura del bosniaco in Spagna dunque sembra arrivato al capolinea con il centrocampista che sogna un ritorno in Italia. Juventus e Inter studiano il colpo.

ADDIO CERTO – Pjanic non rientra più nei piani del Barcellona. La società blaugrana infatti, costretta ad abbassare il monte ingaggi, è disposta a liberarsi del centrocampista bosniaco per riuscirci. Pjanic guadagna 6,5 milioni di euro netti all’anno e dunque il Barça ha individuato in lui una pedina sacrificabile. Il bosniaco sogna un ritorno in Italia dopo un anno il Liga con la Juventus di Max Allegri che lo rivorrebbe alla sua corte. Oltre ai bianconeri in corsa però c’è anche l’Inter con Simone Inzaghi che vorrebbe un mediano per coprire le fatiche di Marcelo Brozovic. Per il croato poi c’è anche la questione rinnovo del contratto da risolvere al più presto vista la scadenza a giugno 2022 (vedi articolo) e dunque i nerazzurri, con Pjanic, potrebbe cogliere un’occasione. L’Inter, come riportato da ‘Tuttosport’, sembra aver pronto un contratto triennale da proporre al centrocampista ma in un solo caso: se Pjanic si liberasse a zero dal Barcellona. L’Inter infatti vive un mercato molto vincolato con colpi a costo zero o prestiti e Pjanic potrebbe arrivare solo se risolvesse il suo contratto con il club spagnolo. I nerazzurri lo valutano ma occhio anche alle preferenze del giocatore. La Juve come detto lo rivuole e il suo passato bianconero potrebbe essere una chiave importante.

FONTE – Tuttosport – Milone-Vaciago