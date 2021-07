Brozovic, prossima settimana incontro con l’Inter per il rinnovo: una base – CdS

Brozovic, parte la missione rinnovo per il croato, legato all’Inter dal gennaio 2015. Secondo il “Corriere dello Sport” i primi segnali sono stati positivi, si partirà da una base.

UNA BASE – Brozovic è ritenuto oggi un giocatore fondamentale per l’Inter, Simone Inzaghi lo sa e non vuole privarsene per alcun motivo. La dirigenza nerazzurra, secondo quanto riportato dal quotidiano romano, la prossima settimana incontrerà il padre del croato per discutere ancora del rinnovo. I primi segnali sono stati positivi. Il calciatore oggi guadagna 4,2 milioni, e a 29 anni sarà logico pensare che possa chiedere un aumento importante. Un anno fa, quando sembrava tutto fatto con il PSG per lo scambio con Paredes, il croato aveva trovato l’accordo con il club parigino a 8 milioni netti (poi saltò tutto per le commissioni pretese dai suoi agenti). Oggi il nuovo procuratore è il padre, quindi la situazione potrebbe cambiare, ma il croato potrebbe potrebbe comunque avvicinarsi a quella cifra. La base di partenza, comunque, non potrà che essere lo stipendio di Calhanoglu (5 milioni). Vero anche che il turco è arrivato da svincolato, ma Brozovic è ormai un veterano della squadra quindi per trattare il rinnovo con adeguamento di contratto, la base saranno proprio quei cinque milioni.

Fonte: Corriere dello Sport – P.Gua