Nandez, ballano 2 milioni tra Inter e Cagliari. Nainggolan decisivo?

Inter e Cagliari oggi si dovrebbero parlare di nuovo per la trattativa Nahitan Nandez: si va verso il ritorno di Radja Nainggolan ai sardi.

NANDEZ – Secondo quanto riportato da “SportMediaset”, l’Inter e il Cagliari oggi si parleranno per cercare di concludere l’operazione di mercato Nahitan Nandez. L’infortunio di Marko Rog potrebbe però fare cambiare i termini dell’intesa di massima raggiunta la settimana scorsa. L’accordo di massima sarebbe per un prestito con riscatto a 21 milioni di euro. Tuttavia non sarebbe stata trovata la somma da versare immediatamente. Al momento la richiesta del club rossoblù sarebbe di 5 milioni di euro, 3 invece la proposta dei nerazzurri.

NAINGGOLAN – Tuttavia molto dipende da Radja Nainggolan che va verso il ritorno ai rossoblù. La società meneghina dovrebbe effettuare il pagamento dell’ingaggio del centrocampista belga e non rescindere il contratto del giocatore, il che avrebbe determinato una minusvalenza. L’Inter dovrebbe andare così incontro in maniera indiretta alle richieste del Cagliari. Questa almeno sarebbe l’intenzione della società nerazzurra. Tuttavia sarà da vedere se ci saranno eventuali cambiamenti della situazione a causa dell’infortunio di Rog.

Fonte: SportMediaset.it