Pinamonti, corsa a tre sul giocatore. Grosso ostacolo per la cessione – Sky

Condividi questo articolo

Andrea Pinamonti

Secondo quanto riporta Manuele Baiocchini, giornalista sportivo, negli studi di “Sky Sport”, ci sarebbero diverse squadre interessante ad Andrea Pinamonti. Il problema maggiore, però, resta rappresentato dall’ingaggio troppo alto dell’attaccante.

OSTACOLO – Il dogma per l’Inter, ma anche per le altre squadre del calcio mondiale in questo periodo di emergenza economica dovuta alla pandemia di Coronavirus in atto, è prima cedere e poi comprare. Tra le cessioni a cui i nerazzurri stanno lavorando, c’è anche il nome di Andrea Pinamonti. Secondo quanto riportato da Baiocchini di “Sky Sport”, ci sarebbero alcune squadre interessate a lui, sebbene il maggiore problema sia rappresentato dall’ingaggio: «Pinamonti ha un ingaggio troppo alto, ci vorrebbe un aiuto da parte dell’Inter. Anche per il Benevento, che comunque non vuole giocatori in prestito o quantomeno vorrebbe riuscire a strappare una clausola di prestito di riscatto, dal momento che non vogliono essere la vetrina di nessuno. Su di lui c’è anche il Bologna, ma anche qualche opzione all’estero come l’Eintracht Francoforte».