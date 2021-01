Conte, previsti tre cambi per la partita con la Roma: occhio al centrocampo

Antonio Conte Inter

Secondo quanto riporta Andrea Paventi – inviato di “Sky Sport” ad Appiano Gentile – Antonio Conte prevede tre cambi di formazione per la sfida contro la Roma.

TRIPLO CAMBIO – In vista della sfida tra Roma e Inter di domenica alle 12.30, Antonio Conte lavora a dei possibili cambiamenti di formazione. Secondo le ultime notizie che arrivano da “Sky Sport”, dovrebbero essere tre i cambi, con ancora un’incognita per quanto riguarda il centrocampo. Queste le parole dell’inviato Andrea Paventi: «Penso che i cambi di Conte rispetto alla partita contro la Sampdoria possano essere tre. Davanti torna Romelu Lukaku insieme a Lautaro Martinez, cambierà qualcosa anche in mezzo con Vidal che è favorito sia su Gagliardini che su Sensi per giocare insieme a Brozovic e Barella. A sinistra invece Darmian è favorito su Young. Dietro rimane la stessa difesa di tutte le scorse partite, con de Vrij, Bastoni e Skriniar davanti a Samir Handanovic».