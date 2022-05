Perisic, Inter attende risposta ma il Tottenham di Conte prova l’affondo – TS

L’Inter è al lavoro per il rinnovo di Ivan Perisic. La dirigenza nerazzurra, negli scorsi giorni, ha presentato l’offerta per il prolungamento del contratto all’entourage del calciatore. Intanto, il Tottenham di Conte, è pronto all’assalto

AFFONDO – L’Inter vuole tenere Ivan Perisic. La dirigenza nerazzurra, dopo aver presentato negli scorsi giorni l’offerta per il prolungamento del contratto, attende la risposta del calciatore che, secondo Tuttosport, dovrebbe arrivare nella giornata di domani. Intanto, alla corsa al croato in caso di addio ai nerazzurri, scrive il quotidiano, dopo Juventus e Chelsea pare essersi iscritto anche il Tottenham. Conte, manager degli Spurs, è in pressing e l’interesse del club londinese potrebbe aver scombinato le carte in tavola. Quale sarà il futuro di Perisic?

Fonte: Tuttosport – Federico Masini