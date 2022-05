Bastoni, non solo il Tottenham su di lui. E per Bremer serve cedere – CdS

L’Inter in questi giorni lavora per pianificare mercato e futuro. Per mettere a segno qualche colpo importante però, vista la politica del club, servirà vendere qualcuno. E il nome più indiziato sembra essere quello di Alessandro Bastoni.

ULTIME – L’Inter, come affermato anche da Steven Zhang, vuole rimanere competitiva e continuare a vincere nella prossima stagione. Per farlo però servirà sia qualche colpo in entrata e, inevitabilmente, qualche colpo in uscita. Alessandro Bastoni, di tutta la rosa, sembra l’indiziato numero uno per lasciare l’Inter. Secondo il Corriere dello Sport, gli estimatori in Premier League sono tanti. Non solo il Tottenham di Conte infatti, anche il Manchester City di Pep Guardiola e il nuovo Manchester United di Ten Hag hanno messo gli occhi su di lui. E l’Inter fissa pure il prezzo: la richiesta iniziale è di 70 milioni di euro ma si potrebbe chiudere a una cifra leggermente inferiore.

