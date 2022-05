Pinamonti, l’Inter fissa il prezzo. Verrà usato come contropartita? – CdS

L’Inter in questi giorni ha tanti incontri importanti per capire come progettare il futuro e il mercato. Oltre al mercato in entrata, i nerazzurri devono lavorare bene anche su quello in uscita. Nomi come Andrea Pinamonti saranno utili per far cassa.

VALUTAZIONE – L’Inter, nel tentativo di arrivare a Bremer, aveva provato a inserire nell’offerta Andrea Pinamonti come contropartita tecnica. L’attaccante che ha trascorso la scorsa stagione all’Empoli ha fatto molto bene in Serie A e piace a molte squadre. Secondo il Corriere dello Sport, l’Inter è disposta ad usarlo come contropartita tecnica in qualche trattativa a patto che, le varie società, valutino l’attaccante con un prezzo congruo. Qual è dunque la valutazione dell’Inter per Pinamonti? Dai 20 milioni di euro in su. Pinamonti inoltre, all’estero, ha grandi estimatori.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti