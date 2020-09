Perisic, Flick voleva tenerlo ma no deciso Inter a offerta assurda Bayern

Niente da fare per Hansi Flick che avrebbe richiesto al Bayern Monaco di fare in modo di trattenere l’esterno offensivo dell’Inter, Ivan Perisic

MOTIVI – Hansi Flick avrebbe gradito la permanenza di Ivan Perisic al Bayern Monaco. Come è noto però, questo non è stato possibile. Niente accordo con l’Inter per via di una distanza incolmabile tra le parti. I dettagli lì avrebbe spiegati Sky Sport Deutschland. Secondo quanto riportato dell’emittente sportiva tedesca, il club nerazzurro avrebbe richiesto il riscatto dell’ala d’attacco croata, la cui opzione d’acquisto era stata fissata a 20 milioni di euro con termine scaduto lo scorso maggio. La proposta della società bavarese sarebbe stata ben lontana dalle idee dei vertici della squadra meneghina. Nessuna offerta a titolo definitivo, ma solo un rinnovo del prestito anche per la prossima stagione. Si può capire bene dunque il netto rifiuto da parte dei dirigenti italiani rispetto a una simile richiesta.