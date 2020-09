VIDEO – Inter annuncia Kolarov: “Come è possibile quella potenza?”

L’Inter presenta il suo nuovo acquisto Aleksandar Kolarov con un video a lui dedicato e pubblicato sui canali social del club nerazzurro

VIDEO – Questo il benvenuto dell’Inter all’esterno Aleksandar Kolarov con un video a lui riservato sui canali social del club nerazzurro. «Ci siamo sempre interrogati sulle leggi della fisica che governano il nostro mondo. Il rapporto tra il macrocosmo e il microcosmo. L’energia generata da ogni cosa by everything in modo ciclico. Le teorie quantistiche, la relatività, la causa è l’effetto. Ma, nonostante le innumerevoli scoperte, ci sono ancora molti misteri che la mente umana non riesce a comprendere. Quel tiro, quella potenza smisurata… Come fa? Forse è la posizione della sua gamba? È umanamente possibile? Probabilmente non troveremo mai una soluzione a questa teoria. Teoria? Solo pratica!».