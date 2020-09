Kante-Inter, centrocampista Chelsea troppo difficile? Seri nuovo piano B

N’Golo Kante è l’obiettivo numero uno dell’Inter per questo mercato estivo ma i nerazzurri mettono anche Jean-Michael Seri nel proprio mirino

ALTERNATIVA – Continua il casting Inter per il colpo di mercato a centrocampo. Secondo quanto riportato da Footmercato.com, l’obiettivo principale resterebbe sempre N’Golo Kante. Tuttavia arrivare al centrocampista francese di proprietà del Chelsea non è semplicissimo. Così il club nerazzurro starebbe esplorando strade parallele. Alcuni nomi sarebbero già emersi, come quelli del Tottenham, Tanguy Ndombele e Moussa Sissoko. Ora però ci sarebbe un altro, ancora una volta dalla Premier League. Si tratterebbe di Jean-Michael Seri. Il 29enne ivoriano, in scadenza a giugno 2022, è reduce da una stagione in prestito al Galatasaray e sarebbe finito nel mirino della società meneghina.