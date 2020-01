Pedullà: “Quinto colpo? Dipende da Vecino, Inter non regala! Pinamonti…”

Pedullà ha fatto il punto della situazione sul mercato dell’Inter e in particolare su Matias Vecino e Andrea Pinamonti. Il centrocampista potrebbe lasciare i nerazzurri negli ultimi giorni di gennaio. Di seguito le parole del giornalista durante il momento social su “Sportitalia Mercato”

POSSIBILE ADDIO, ULTIMO COLPO? – Alfredo Pedullà e la situazione a centrocampo e sul mercato: «Altro colpo a centrocampo dopo Eriksen? Dipende dall’uscita di Vecino. Sull’ex Fiorentina ha fatto uno scatto l’Everton, ma devono combaciare le cifre, perché l’Inter non lo regala. Non è scontato al 100% che arrivi un centrocampista: alcuni profili sono stati valutati e scartati. Napoli? Pinamonti ha qualità importanti, vige la storia dell’obbligo di riscatto col Genoa che ha frenato molti club. Il club che si è avvicinato di più è stato il Cagliari con Cerri, poi si è infortunato. Il Cagliari potrebbe anche pensare di fare l’esborso: bisogna trovare un accordo che soddisfi il Genoa. Petagna è per il presente del Napoli, ma la SPAL dovrebbe cercare 2 attaccanti per sostituirlo, dato che ne vuole già uno».