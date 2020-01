Eriksen, tutto fatto ma slitta l’annuncio: l’Inter si prende qualche altra ora

Condividi questo articolo

Eriksen è un nuovo giocatore dell’Inter, ma per l’ufficialità bisogna aspettare ancora. La fumata bianca con il Tottenham è arrivata da giorni, ora tocca alla società nerazzurra ultimare le ultime cose per l’annuncio del suo colpo di mercato invernale in pompa magna

ERIKSEN (NOT TO)DAY – A Milano oggi è stato il giorno di Christian Eriksen, visto il suo arrivo da Londra. Ma per il vero e proprio “Eriksen Day” bisogna aspettare ancora qualche ora. L’Inter si è presa del tempo extra per annunciare l’acquisto del centrocampista danese. Alla base dello slittamento dell’annuncio il solito iter burocratico che, dopo le visite mediche (superate brillantemente oggi), prevede le firme sul contratto e tutto uno scambio di documenti per permettere al giocatore di essere ufficialmente a disposizione del nuovo tecnico. Eriksen inizierà a lavorare con Antonio Conte solo domani, quando arriverà anche l’annuncio ufficiale. Ma non solo questo. In queste ore l’Inter è al lavoro per annunciare e presentare al meglio il suo nuovo centrocampista. In preparazione il video di “Inter Media House”, oltre alla maglia nerazzurra con il nuovo numero di Eriksen, costretto ad “abbandonare” il 23 che aveva al Tottenham (all’Inter ce l’ha Nicolò Barella, ndr). Tutto pronto, ma serve un altro po’ di pazienza per Eriksen(erazzurro).