Karamoko all’Inter, trattativa con il Chievo: talento 2001. Presto l’annuncio?

Karamoko sempre più verso l’Inter. I nerazzurri stanno trattando il giovanissimo prospetto con il Chievo Verona. Se ne parlava già a luglio, ma ora si fa sul serio per concludere l’affare. Di seguito le ultime novità e lo stato delle contrattazioni, riportate da “Tuttomercatoweb”

NUOVO TALENTO – L’Inter non spegne i suoi radar per i giovani più promettenti. Nel mirino Ibrahim Karamoko, centrocampista del Chievo Verona che ha già esordito in prima squadra. Parliamo di un classe 2001 tra i migliori nel roster dei veneti. La trattativa per il talento ivoriano naturalizzato francese sembra vicina alla conclusione. Il calciatore potrebbe presto essere annunciato come nuovo acquisto per la Primavera.