Castrovilli torna a casa: il comunicato della Fiorentina (in vista dell’Inter)

Castrovilli torna a disposizione della Fiorentina dopo la paura delle ultime ore. Come comunicato dalla società viola, il centrocampista sta bene. Ma contro l’Inter non ci sarà

COMUNICATO UFFICIALE – “ACF Fiorentina comunica che il calciatore Gaetano Castrovilli, in data odierna, ha lasciato l’ospedale di Careggi come da protocollo stabilito. Il calciatore sta bene e domani sarà al centro sportivo per iniziare le attività di recupero”.

ASSENTE IN COPPA – Il centrocampista viola era in ospedale da sabato in seguito all’uscita per infortunio durante Fiorentina-Genoa. Il tutto a causa di uno stato di disorientamento a seguito di un traumatismo non rilevato. Ancora da definire i tempi di recupero. Sicuramente, però, Castrovilli non sarà a disposizione del tecnico Beppe Iachini per i quarti di finale di Coppa Italia contro l’Inter, in programma mercoledì sera.