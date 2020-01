Pedullà: “Llorente, occhio alle novità. 3 piste, c’è l’Inter! Su Kucka…”

Pedullà si è concentrato su Fernando Llorente e sulla possibile scelta in attacco per l’Inter. I nerazzurri non sono l’unica opzione per la punta spagnola che potrebbe lasciare il Napoli. Occhio anche alla precisazione su Kucka, nome circolato nella giornata di oggi. Di seguito le dichiarazioni del giornalista nel momento social su “Sportitalia Mercato”

ULTIMI COLPI – Alfredo Pedullà e il futuro di Llorente e Kucka: «E’ una situazione che può comportare delle novità. Parma, Inghilterra e Inter: queste sono le tre opzioni per lo spagnolo. Chiaro se il Napoli cerca un attaccante, potrebbe partire l’ex Tottenham. Entra Politano, esce Younes; entra una punta, può uscire Llorente. Lo spagnolo 10 giorni fa ha analizzato l’offerta del Parma, ma non se la sentiva. Vedremo se cambierà nei prossimi giorni il suo pensiero. Tutto dipende dall’eventuale scelta del Napoli in attacco, poi si deciderà per Giroud e l’ex Tottenham. Kucka-Inter? Non ho riscontri su un centrocampista immediato per i nerazzurri, se non uscisse Vecino».