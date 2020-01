Dimarco-Verona resta in piedi. Giroud-Inter, poi parte Esposito? – SI

Condividi questo articolo

Dimarco e Esposito da valutare nel finale di mercato. L’Inter è concentrata su Olivier Giroud per completare l’attacco, ma poi dovrà concludere anche delle operazioni in uscita. Per il terzino occhio alla pista Verona, ma attenzione anche alla posizione del classe 2002. Di seguito le ultime novità riportate da “Sportitalia” durante “Aspettando Calciomercato”

DUE PISTE DA MONITORARE – Non solo entrate per l’Inter. I nerazzurri potrebbero avvertire la necessità di sfoltire la rosa nelle ultime ore di mercato. A farne le spese potrebbero essere Federico Dimarco e Sebastiano Esposito, a caccia di minutaggio. Sembrava essersi ormai raffreddata, ma resta in piedi la pista Verona per il terzino: probabilmente si arriverà alla chiusura. L’affare Giroud potrebbe condizionare il futuro di Esposito: in caso di arrivo del francese (ecco le ultime), il giovanissimo attaccante potrebbe partire in prestito.