Pedullà: “Inter blinda Ausilio come Conte! Tutto spedito per 3 colpi e 2 addii”

Pedullà – giornalista del “Corriere dello Sport” – in apertura di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia conferma che le operazioni messe in piedi dall’Inter per Conte stanno per andare in porto. E con essi anche il rinnovo del direttore sportivo Ausilio

MERCATO CON AUSILIO – Importanti novità in casa Inter, perché il mercato finalmente va verso le fumate bianche, come spiegato da Alfredo Pedullà: «Sbloccata l’operazione Victor Moses (Chelsea), che è già a Milano per le visite mediche che effettuerà domani mattina. Prestito con diritto di riscatto che porterà all’uscita di Valentino Lazaro, su cui il Newcastle è in vantaggio sul Lipsia. Disgelo a fuoco tempo con la Roma per Matteo Politano, che vuole solo i giallorossi. Olivier Giroud (Chelsea) aspetta l’uscita di Politano per poter riabbracciare Antonio Conte. Per Christian Eriksen (Tottenham) procede nel migliore dei modi, distanza minima. Contatti no-stop con l’agente, è la fase decisiva per portarlo all’Inter. Il contratto di Piero Ausilio mi risulta blindato o più fino al 30 giugno 2022, che è la stessa scadenza di Conte…».