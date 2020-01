VIDEO – Moses-Inter: pupillo Conte! E’ ancora lui? Dribbla tutti, 4 gol (+1)

Moses è vicinissimo ormai a diventare un nuovo calciatore dell’Inter. L’esterno è già arrivato a Milano, dove domani sosterrà le visite mediche con la società nerazzurra. Antonio Conte è a un passo dal riabbracciare uno dei suoi pupilli al Chelsea: analizziamo in video il suo ultimo anno al Fenerbahce

COLPO IN CHIUSURA: CARATTERISTICHE CHIARE – Victor Moses, dopo gli ultimi doverosi passaggi, sarà presto un nuovo calciatore dell’Inter. A Milano lavorerà nuovamente con Antonio Conte, allenatore con cui ha reso moltissimo sulla fascia destra del Chelsea. I tifosi nerazzurri sperano che il binomio possa riportare i frutti auspicati, ma le condizioni fisiche del calciatore preoccupano. Nella passata stagione, l’esterno è apparso in palla al Fenerbahce con 8 presenze da titolare e 6 da subentrante e 4 gol a segno. Quest’anno solo 6 presenze nella prima parte di stagione, ma 1 gol. Le caratteristiche non sono cambiate: dribbling fulmineo in ogni parte del campo e la capacità innata di creare superiorità numerica. Di seguito il video con le sue migliori giocate nel 2018/19.

Video pubblicato dal profilo YouTube Fenerbahce Talents.