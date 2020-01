Petagna-Inter da dimenticare: “Chiedete al mio agente, io bene alla SPAL”

Petagna ha segnato uno dei due gol con cui la SPAL ha battuto l’Atalanta (vedi articolo). L’attaccante, nelle scorse settimane dato come possibile obiettivo dell’Inter, ha parlato a Sky Sport dei possibili movimenti di calciomercato nei suoi confronti.

DI POCHE PAROLE – Andrea Petagna ha portato tre punti pesantissimi alla SPAL, sul campo dell’Atalanta. Le voci sull’Inter e le altre squadre, come gli è stato chiesto a fine partita, sono lontane perché lui pensa a salvare gli estensi: «Non so niente di questo. Offerte non ne ho ricevute, bisogna chiedere al mio procuratore ma io sto molto bene qui alla SPAL».