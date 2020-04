Pedullà: “Insigne e Raiola ai titoli di coda. Tentativi Inter, Pastorello…”

Insigne è pronto a lasciare il suo agente Raiola. L’attaccante del Napoli potrebbe entrare fra gli assistiti di Pastorello (attraverso l’agente Vincenzo Pisacane) e perciò Alfredo Pedullà, in collegamento da Roma per “Sportitalia Mercato”, non esclude l’opzione Inter.

CAMBIO DI AGENTE – Per Alfredo Pedullà c’è movimento in casa Napoli: «Tra Lorenzo Insigne e Mino Raiola siamo ai titoli di coda. I tentativi che sono stati fatti, anche a gennaio, su una dimensione Inter per la prossima estate sono stati dei tentativi. Inizialmente, in passato, la scorsa estate avevano coinvolto anche Mauro Icardi, che poi ha scelto il PSG. Se parli di Federico Pastorello parli dei suoi rapporti con Antonio Conte, quindi è uno scenario che mettiamo in sottofondo. Adesso ci sarebbe la volontà di rinnovare con il Napoli e prolungare il contratto fino al 2025».