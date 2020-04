VIDEO – Ronaldo, magie nel fango con lo Spartak Mosca: Inter in finale!

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 14 aprile 1998. Ronaldo è sensazionale: in un campo disastroso fa una doppietta gloriosa contro lo Spartak Mosca, portando i nerazzurri in finale di Coppa UEFA.

IN FINALE! – Ventidue anni fa l’Inter batteva 1-2 lo Spartak Mosca nel ritorno delle semifinali di Coppa UEFA 1997-1998. Dopo il 2-1 all’andata, giocata due settimane prima, c’è da reggere al Dinamo Stadion di Mosca, che pur essendo a metà aprile ha un campo in pessime condizioni per via della neve ben visibile a bordocampo: di erba sul terreno di gioco non ce n’è praticamente più. Dopo dieci minuti, sugli sviluppi di un corner battuto corto, Andrey Tikhonov salta Javier Zanetti e da posizione defilata trova una conclusione che batte un non perfetto Gianluca Pagliuca. È il gol del vantaggio dello Spartak Mosca, che rimane qualificato sino al 45′, quando arriva il pareggio nerazzurro. Palla giocata in area di rigore, respinta errata della difesa russa e Ronaldo è il più lesto ad avventarsi sul rimbalzo per pareggiare. L’Inter deve contenere per evitare di finire ai tempi supplementari per il secondo turno consecutivo, ma al 76′ ecco il capolavoro che rende la partita indimenticabile: Ronaldo controlla e salta Sergei Gorlukovich, duetta con Ivan Zamorano e passa in mezzo a due avversari, per poi scartare con irrisoria facilità (sul campo gelato, oltretutto) il portiere Aleksandr Filimonov e segnare a porta vuota. Un gol meraviglioso quello del brasiliano, che tranquillizza la squadra di Luigi Simoni attesa dalla finale contro la Lazio: sarà stravinta per 3-0. Di seguito il video di Spartak Mosca-Inter dall’account YouTube “michool82”.