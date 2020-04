Di Marzio: “Pandev-Inter a gennaio? Ecco cosa non si sapeva sull’offerta”

Pandev ha confermato di essere stato cercato dall’Inter a fine gennaio (vedi articolo). Gianluca Di Marzio, nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha anche aggiunto una novità ulteriore sulla trattativa poi non andata a buon fine per il nuovo ritorno. Ecco il retroscena.



NIENTE TERZA ESPERIENZA – Gianluca Di Marzio racconta il tentativo dell’Inter per Goran Pandev. La data è il 30 gennaio: «Quello che non si sa è che gli fu offerto un contratto fino a fine stagione, anche da dirigente. Ha detto di no anche a un’offerta per il futuro, non soltanto per il presente. Prossima stagione? Visto quello che è successo il penultimo giorno di mercato può succedere di tutto, però mi sembra chiaro che la sua volontà sia continuare e prolungare col Genoa un altro anno».